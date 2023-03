Societatea Euroins Romania, careia Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) i-a retras autorizația de funcționare, avea in jur de 2,8 milioane de clienți asigurați RCA, la finalul anului 2022. Valabilitatea polițelor este de maximum trei luni de la deschiderea procedurii de faliment, in cazul in care deținatorul nu opteaza sa o denunțe mai devreme și sa incaseze de la Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) diferența de prima echivalenta cu perioada de valabilitate ramasa. Daca sunteți șofer, cu siguranța va intrebați zilele acestea ce trebuie sa faceți in caz ca sunteți lovit in trafic de…