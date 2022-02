Stiri pe aceeasi tema

- Problema gunoaielor din Capitala și din jurul ei se acutizeaza pe zi ce trece. Din trei gropi de colectare a deșeurilor, cate avea orașul in urma cu trei ani, doar una singura mai este funcționala. Iar cele 3 mii de tone de gunoi cat se aduna zilnic din București și Ilfov in aceasta groapa risca […]…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat joi ca in prezent 50- din populatia adulta peste 18 ani s-a imunizat cu cel putin o doza. "In momentul acesta avem 50- din populatia adulta peste 18 ani care are cel putin o doza de vaccin. Practic, am atins…

- Nadine s-a mutat cu familia in Franța, unde duce o viața liniștita. Dorul de prieteni este mare, iar vedeta pastreaza legatura cu ei. Nadine a spus ce planuri are pentru acest an. In cadrul unui interviu pentru Ciao , Nadine a vorbit despre viața sa in Franța, acolo unde locuiește de o perioada buna…

- Dorim sa implementam pe piața un sistem de administrare a imobilelor simplu, eficient, transparent și fara costuri inutile. Implicand absolut toata structura decizionala in procesul de administrare al blocului, de la comitet executiv, la președinte, dar și adunare generala (forum decizional suprem !)

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . Pentru Dan-Mihai Țuca, din București, totul se imparte acum, nedrept, intre „inainte” și „dupa”. Adica intre amintirile unei vieți normale…

- Ordinul ministrului Educației care modifica limita de acordare a burselor de merit, a starnit nemulțumirea Asociatiei Elevilor Constanta, Bacau, Valcea, Bucuresti si Ilfov, Maramures si Timis.

- Octavian Jurma, cercetator, a comentat primul caz de Omicron de transmitere comunitara depistat la o femeie care nu a calatorit in afara tarii. Acesta spune ca odata format acest fenomen de transmitere cazurile se pot dubla de la o saptamana la alta. In total, pe teritoriul tarii noastre au fost depistate…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza: Reglementare Instructiune privind modul de transmitere a raportarilor si a altor documente in…