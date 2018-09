Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an pe 13 septembrie in Romania se sarbatoreste Ziua Pompierilor. Cyu aceasta ocazie, pompierii din Constanta vor organiza un eveniment pe FAleza Cazino din Constanta. "De ziua noastra, va asteptam sa ne fiti alaturi la unul dintre cele mai importante momente festive ale armei pompierilor…

- Interpreta Lidia Isac este unica moldoveanca care a participat, in acest an, la Festivalul Cerbul de Aur. Aceasta s-a ales și cu premiul „Cerbul de Aur" la festivalul cu același nume din Romania.

- Sambata seara, artista a fost invitata sa cante la o nunta mare din Bistrita Nasaud, unde au fost peste 700 de invitati. Carmen de la Salciua a atras privirile tuturor, cu tinuta aleasa. Eleganta si rafinament. Acestea sunt cuvintele perfecte pentru a descrie aparitia artistei de la nunta. Pentru fastuosul…

- "O gafa serioasa", care risca sa afecteze relațiile dintre România și Muntenegru. Este reacția lui Adrian Dobre, fost secretar de stat și fost purtator de cuvânt al PSD, la cea mai recenta gafa a premierului Viorica Dancila.

- Presedintele Klaus Iohannis, a primit o miercuri pe Karin Kneissl, Ministrul Federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta a efectuat o la Bucuresti, la invitatia omologului roman. Discutiile cu ministrul austriac au vizat consolidarea…

- Lenovo completeaza portofoliul ThinkPad cu noi produse din seriile ThinkPad X, T si L. Cu o gama variata de dispozitive portabile, desktopuri si monitoare, noul portofoliu include urmatoarele serii de dispozitive: ThinkPad X1 Recomandate drept cele mai subtiri, usoare si elegante dispozitive pentru…

- Un studiu finalizat recent in Romania reconfirma efectele benefice ale consumului moderat de bere asupra scaderii riscului de apariție a bolilor cardiovasculare. Studiul „Evaluarea efectului consumului de bere asupra hemostazei la subiecți sanatoși” a fost derulat sub egida Centrului de Studii despre…