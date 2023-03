Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Socol, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a murit la doar 42 de ani, dupa ce a suferit un șoc hipotermic. Cu doar cateva zile in urma, jurnalistul anunța ca este nevoit sa renunțe la meseria pe care a iubit-o.

- Ambasada Turciei la Bucuresti a transmis un mesaj in care mulțumește Romaniei pentru ajutorul oferit dupa devastatorul cutremur. Mesajul vine in contextul in care o echipa de sprijin din Romania a fost trimisa sa ajute la cautarea victimelor.

- Daca ai un animal de companie, fara indoiala ți-ai pus, la un moment dat, intrebari privind starea lui de fericire. Cainele tau roade incalțamintea sau zgarie mobila? Ce trebuie sa știi despre adoptarea acestui tip de comportament, in cazul animalelor. Mesajul pe care incearca sa ți-l transmita, de…

- Dupa decizia de reținere timp de 24 de ore, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile. In timp ce arestare celor doi face furori in publicațiile internaționale, Andrew și Tristan nu sunt straini de presa de scandal, fiind surprinși de nenumarate ori in prezența celor mai cunoscute femei din showbiz-ul…

- Episodul care a fost pe postul ProTv in seara de Craciun a fost unul memorabil. An de an, serialul are un episod special de sarbatori, unde unul dintre actori tine un monolog emotionant. Ne amintit astfel de cele din anii trecuti, care au strans milioane de vizualizari pe retelele de socializare. Anul…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat, luni, intr-un discurs susținut in Parlamentul de la București, ca Romania va adera la spațiul Schengen. Metsola declarat ca se afla in Romania pentru a transmite mesajul: „Nu renunțați la Europa. Nu renunțați la noi!”. Antena 3 CNN ☰…

- Austria nu s-a razgandit in privința votului pentru aderarea Romaniei la Spațiul de libera trecere – Schengen. Cancelarul Austriei nu a spus in mod direct daca țara sa va vota impotriva aderarii, insa a menționat ca Romania și Bulgaria vor primi votul doar impreuna, scrie europafm.ro. „Avem nevoie de…

- Actrița de origine americana, Kirstie Alley, a murit la 71 de ani. Copiii ei au anunțat ca actrița a murit „dupa o lupta cu cancerul, descoperit recent”. Alley era cunoscuta pentru rolul din sitcomul american Cheers, rol pentru care a primit Globul de Aur pentru cea mai buna actrița in 1991, dar și…