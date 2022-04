Ministerul Digitalizarii angajeaza IT-iști și ofera salarii nete care ajung la 4.000 de euro pe luna. Ministerul recruteaza experți pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de țara noastra in PNRR. Mai precis, sunt cautați experți in gestionarea fondurilor europene și specialiști cu competențe digitale avansate. Salariile variaza intre 18.900 lei și 28.700 lei brut pentru ingineri de sistem sau administratori de baze de date. Cei cu posturi de conducere pot caștiga și 34.000 lei brut. Anunțul Ministerului Digitalizarii „Ești expert it? Depune-ți dosarul cu șina ca sa scapi Romania…