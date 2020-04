Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a facut cel putin 90.000 de morti in intreaga lume de la declansarea sa in China, in decembrie, dintre care mai mult de jumatate in Italia, Spania si Statele Unite, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale joi la ora 16:30 GMT, citat de

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis 80.142 de persoane la nivel global de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, pe baza datelor oficiale, marti la ora 19.00 GMT.Peste 1.397.180 de cazuri de infectii au fost raportate oficial in 192 de tari si teritorii de la…

- Pandemia de coronavirus și-a pus puternic amprenta asupra declinului transportului aerian din Europa, așa cum rezulta din imaginile publicate de Eurocontrol care arata o reducere severa a circulației avioanelor mai ales in cazul țarilor cele mai afectate de epidemie: Italia, Spania,

- In urma tot mai multor mesaje ale unor cititori, inclusiv din afara țarii, prezentam, in serial, modul in care simt, traiesc, infrunta pandemia de coronavirus campineni aflați peste hotare. Ești din Campina și stai in Diaspora - cum se "traiește" pandemia de coronavirus in orașul tau, aceasta este denumirea noului…

- Pandemia de coronavirus face zilnic sute de victime in Spania, acolo unde numarul deceselor crește de la o ora la alta, iar numarul persoanelor infectate de coronavirus se schimba din clipa in clipa. Pacienții stau pe holuri, deoarece saloanele sunt pline de pacineți care au nevoie urgenta de ajutor.

- Un alt expert pneumolog din Bergamo susține ca meciul Atalanta - Valencia, 4-1, jucat pe 19 februarie in optimile Ligii Campionilor ar fi responsabil in mare masura pentru explozia epidemiei in Lombardia și Spania. Inca un expert italian da vina pentru pandemia care face sute de morți zilnic in Lombardia…

- In urma tot mai multor mesaje ale unor cititori, inclusiv din afara țarii, incepem astazi prezentarea, in serial, a modului in care simt, traiesc, infrunta pandemia de coronavirus campineni aflați peste hotare. Ești din Campina și stai in Diaspora - cum se "traiește" pandemia de coronavirus in orașul…

- Liceul Energetic din Campina a fost inchis vineri printr-o decizie a Directiei de Sanatate Publica Prahova. Hotararea a fost luata dupa ce o eleva, intoarsa recent din Italia, prezinta simptome specifice bolii provocata de coronavirus.