Ești absolvent și cauți un loc de muncă? ANOFM organizează o bursă generală a locurilor de muncă Ca in fiecare an, in toamna, ANOFM www.anofm.ro prin agențiile județene pentru ocuparea forței de munca organizeaza o bursa a locurilor de munca dedicata absolvenților de invațamant care are drept scop satisfacerea rapida a cererii și ofertei de forța de munca.Agenții economici, persoanele in cautarea unui loc de munca, dar și reprezentanții instituțiilor interesate de domeniul pieței muncii sunt invitați sa participe, intr-un cadru organizat, la Bursa generala pentru absolvenți, pe 27 octombrie 2023.Angajatorii iși pot prezenta oferta locurilor de munca vacante, au ocazia de a cunoaște direct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

