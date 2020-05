Stiri pe aceeasi tema

- Artista a povestit ca totul a inceput brusc intr-o dimineața cand iși bea cafeaua. „Imi beam cafeaua dimineața și m-a taiat ceva pe la șale. Am stat nemișcata doua ore, in aceeași poziție, pentru ca nu ma puteam mișca. Nu puteam sa ma intind sa iau telefonul’, a spus vedeta. De frica noului coronavirus,…

- Vietnamul depune toate eforturile pentru a salva viata unui pilot britanic care lucreaza pentru compania aeriana nationala, Vietnam Airlines. Starea pacientului in varsta de 43 de ani este grava. El ar fi contractat noul coronavirus dupa ce a iesit la jumatatea lunii martie intr-un bar din Ho Chi Minh,…

- Mai multi pacienti ce sufera de boli terminale, internati la Spitalul din Pascani, judetul Iasi, au fost diagnosticati cu Covid-19, sustin surse medicale. Printre infectati este si seful sectiei, care e internat la Iasi, la Spitalul de Boli Infectioase.

- Seful Compartimentului Chirurgie Vasculara din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti, pe numele caruia a fost deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, acuzat fiind ca a venit bolnav la munca si ca ar fi refuzat testarea COVID-19, infectand mai multi pacienti si cadre…

- Felix Sarboiu, chirurgul de la Spitalul Judetean Arges depistat pozitiv cu COVID-19 care a refuzat de doua ori sa fie testat si care a mers bolnav la lucru, a imbolnavit pana acum 23 de persoane. In seara zilei de sambata, 18 aprilie, au sosit inca 16 teste pozitive, dupa cele sapte venite joi, 17 aprilie.

- Criza economica deja incepe sa iși arate colții la Cluj. Societatea Panemar Morarit și Panificație SRL le-a taiat angajaților 25% din salariu fara nicio negociere, ne-a relatat una dintre persoanele afectate. Taiarea a venit cand deja se știa ca unii vor fi trimiși in șomaj tehnic. Persoana respectiva…

- "Domnilor, exista și alte afecțiuni in Romania, nu doar virusul acesta nenorocit! Mi se plange lumea ca farmaciștii nu au voie sa elibereze medicamentul Planquenil, deoarece este ținut pentru spitalele infecțioase, in eventualitatea unui val de imbolnaviri cu Covid 19. Ce se intampla cu bolnavii…

- Politica nu este o șezatoare pentru copii razgaiați. Nu este, in general, un teritoriu pentru copii, deși mulți dintre cei care scot capul la iveala in ultima vreme nu exceleaza decat prin faptul ca sunt copiii, nepoții, rudele cuiva care deja și-a facut un nume fie in politica, fie in domeniul greșit…