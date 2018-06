Stiri pe aceeasi tema

- Sa-ți faci o mie de poze pana o gasești pe cea perfecta ți se pare super enervant? Nu și azi. 21 iunie a fost proclamata ziua internaționala a selfie-urilor așa ca pune pe telefon și bucura-te de cea mai buna lumina pentru poze și cele mai tari unghiuri. Ca sa sarbatorim cum se cuvinte aceasta... View…

- O inedita expoziție de arta fotografica și cultura populara a fost inaugurata la Casa Tineretului, sub egida Centrului Cultural „Nichita Stanescu", in colaborare cu centrul de conservare a tradițiilor populare din județul Olt. Fotografiile surprind frumusețea artei populare oltenești, iar atelierele…

- Premiul National de Proza „Ziarul de Iasi" va fi acordat astazi, gala de decernare a acestuia urmand sa aiba loc, de la ora 16.00, in Sala „B.P. Hasdeu" a Bibliotecii Centrale Universitare. Marele castigator din acest an este scriitorul Razvan Petrescu, premiat pentru cartea „Mandarina". Alaturi de…

- Țara Lapușului este o regiune geografica și etno-culturala romaneasca din partea de nord-vest a depresiunii Transilvaniei, amplasata in depresiunea Lapușului, pe cursul mijlociu și superior al raului Lapuș, principalul afluent de dreapta al Someșului. Astazi ne vom delecta cu unele din evenimentele…

- Vineri, 27 aprilie 2018, ora 12.00, la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures va avea loc vernisajul expozitiei temporare Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX. Expozitia este organizata de institutia muzeala baimareana in colaborare cu Muzeul National de Istorie a Transilvaniei…

- Strada Alba Iulia devine, pentru aproximativ o luna, cel mai fotografiat loc din Timișoara. In aceasta dimineața, a inceput montarea acoperișului din umbrele colorate. In total, potrivit reprezentanților Asociației “Noi Re-Cream”, inițiatorii proiectului “Coloram orașul”, care a ajuns la cea de-a cincea…

- In An Centenar, Biblioteca Județeana Ionița Scipione Badescu, sub egida Consiliului Județean Salaj, in colaborare cu Instituția Prefectului Salaj, dedica toate evenimentele saptamanii omagierii Marii Uniri a tuturor romanilor. Prima zi, Ziua Cartii și a Dreptului de Autor, a fost o zi dedicata unor…

- A IV-a editie a evenimentului devenit deja traditie, ”Zilele Maramuresului – Haida, hai in Maramures” demareaza marti, 8 mai, la ora 11.15, cu expozitia foto „Obiceiuri de primavara”, care va putea fi admirata in holul Palatului Administrativ din Baia Mare. Parada portului popular pe traseul Palatul…