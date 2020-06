Este ziua mondiala a bicicletei. Mesajul presedintelui Clubului de Ciclism Bilal 2000 Constanta: "Ciclismul are o influenta importanta in incetinirea procesului de imbatranire"

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, a fost condus pe ultimul drum, la Cimitirul Caramidarii de Jos din Bucuresti, univ. dr. Alexandru Barnea 76 ani , personalitate de o anvergura impresionanta, a carei biografie este profund marcata de istoria Dobrogei, de evolutia unora dintre actualii arheologi constanteni, dar mai ales de relatia…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis de Ziua Europei un mesaj in care arata ca „spiritul unitații și al solidaritații” au fost foarte importante in contextul pandemiei, adaugand ca este cea mai dificila perioada pentru continent, dupa al Doilea Razboi Mondial.

- Doliu in medicina romaneasca. Miercuri, 22 aprilie, Ministerul Sanatații a confirmat decesul primului medic, din cauza noului coronavirus. Este vorba de dr. Valeriu Neagoe, care a demisionat de la spitalul din Constanța cu o zi inainte de a fi confirmat cu Covid-19.

- Președintele statului, Igor Dodon, a venit cu un mesaj catre toți cetațenii, in ziua Invierii, incurajand populația in momentele dificile prin care trecem din cauza pandemiei, precizand ca „avem o dinamica pozitiva” a cazurilor de Covid-19 și in același timp, trebuie sa respectam restricțiile, intrucat,…

- Politologul Cristian Pirvulescu considera oportun mesajul de marți al președintelui, in condițiile in care era așteptat de opinia publica. Totuși, el crede ca șeful statului a facut și o eroare: nu a spus ce se va intampla dupa 14 mai.

- Presedintele Ungariei, Janos Ader, le-a multumit ungurilor, in particular "medicilor, asistentilor, ambulantierilor si infirmierilor" pentru munca pe care o depun in aceste "vremuri de grea incercare", in mesajul televizat de Pastele catolic transmis vineri, informeaza MTI, citata de Agerpres.Referindu-se…

- (foto: Facebook) Stelian Ion ii cere președintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgența din cauza crizei de coronavirus. Deputatul USR a postat, sambata, un mesaj pe Facebook, prin care spune ca azi vor vota guvernul Orban dar ca se impune imperativ decretarea starii de urgența, așa cum s-a intamplat…

- Doi locuitori ai raionului Glodeni, care au revenit recent din Italia si au fost indemnati de a se izola la domiciliu pe un termen de 14 zile, au ignorat recomandarile, fiind observati pe strazile localitatii.