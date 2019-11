Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis caștigat alegerile prezidențiale cu un procent de 64, 8% , in timp ce Viorica Dancila a obținut 35,2% . Klaus Iohannis a ajuns, cu jumatate de ora inainte de inchiderea secțiilor de votare din țara, la sediul PNL! Liderii liberali i-au pregatit o scena de pe care președintele in exercițiu…

- Este ziua cruciala pentru viitorul Romaniei. Aproape 19 milioane de romani sunt aszteptati la urne pentru a-si alege presedintele. Romanii vor alege intre cei doi finalisti ai primului tur, Klaus Iohannis, actualul președinte al țarii, care este susținut de PNL si Viorica Dancila, fost premier și candidat…

- Klaus Iohannis a fost intrebat in cadrul dezbaterii la care participa de ce a desemnat-o ca premier pe Viorica Dancila, dand astfel un nou credit Partidului Social Democrat. “PSD a dispus de o larga majoritate la momentul respectiv. Era sprijinit activ si de ALDE, si de UDMR. Daca o coalitie controleaza…

- Televiziunea publica insista cu inca o invitație adresata lui Klaus Iohannis, candidatul la prezidențiale din partea Partidului Național Liberal, de a particpa la dezbaterea electorala alaturi de Viorica Dancila, candidatul PSD pentru cea mai inalta funcție in stat. TVR a anuntat ca va organiza joi,…

- Realizatorul tv Mihai Gadea a luat o decizie importanta cu privire la dezbaterea dintre Viorica Dancila și Klaus Iohannis. Antena 3 a lansat invitația la dezbatere candidaților la alegerile prezidențiale Viorica Dancila și Klaus Iohannis. „n aceasta seara, fac un anunț important! Trustul nostru de presa,…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Ședința cruciala in PSD dupa refuzul categoric al președntelui Klaus Iohannis sa ii numeasca interimari pe miniștri propuși de Viorica Dancila pe locurile ramase vacante dupa plecarea ALDE de la guvernare. Președintele PSD, Viorica Dancila a convocat cel mai important for de decizie al partidului dintre…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. “Voi discuta despre acest lucru in Comitetul Executiv National…