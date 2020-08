Este Ziua Internationala a Elefantului: Curiozitati despre uriasii inteligenti si sociabili ai salbaticiei (video) Pe 12 august este sarbatorita Ziua Internationala a Elefantului, dedicata protectiei si conservarii acestei specii. Ziua Internationala a Elefantului a fost sarbatorita pentru prima data in 2012, iar de atunci peste 65 de organizatii de protejare a animalelor salbatice si numerosi oameni din intreaga lume sprijina aceasta cauza.Elefantii sunt mamiferele mari care formeaza familia Elephantidae din ordinul Proboscidea. In prezent sunt recunoscute trei specii: elefantul african Loxodonta africana , ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 8 august – Ziua Internationala a Pisicii. Curiozitați despre prietenii torcacioși care ne bucura viața de peste 9.000 de ani Plina de afectiune si energie, inteligenta si dornica de joaca, avand o mare capacitate de adaptare la orice tip de mediu si devotata fata de stapani, pisica a devenit…

- De la bal, direct la spital! O fata care și-a sarbatorit majoratul pe litoral, a aflat ca are coronavirus. Sarbatorita a mers cu trenul, impreuna cu zeci de prieteni. Testul și-l facuse preventiv, inainte de plecare.

- Din pasiune fața de cultura orientala, o familie din Calarași a amenajat un lac cu nuferi, pe care și-au propus sa-l transforme intr-o adevarata atracție turistica. Deocamdata, vizitarea se face gratuit, de vineri pina duminica. "Fiind pasionata de cultura tradiționala chineza am remarcat ca iata anume…

- "Ziua Internationala a Tigrului" ndash; este o sarbatoare anuala menita sa atraga atentia asupra conservarii acestei specii din subfamilia felinelor mari, fiind instituita in anul 2010 la un summit dedicat tigrilor care a avut loc la Sankt Petersburg. Tigrul reprezinta un simbol al puterii si monarhiei…

- La 29 iunie este sarbatorita Ziua Dunarii, pentru a marca dorinta comuna a autoritatilor si cetatenilor, de a coopera pentru protejarea si utilizarea responsabila a resurselor de apa din bazinul fluviului. Ziua Dunarii este sarbatorita din anul 2004, la propunerea tarilor riverane si sub auspiciile…

- Recunoștința și aprecieri pentru profesionalism, munca asidua, devotament și dedicație, pentru vieți salvate. Adevarați eroi ai zilelor noastre- lucratorii medicali și farmaciștii. Cei care, in aceste momente de grea incercare pentru intreaga lume, se afla in prima linie in lupta cu pandemia COVID-19.…

- In fiecare an, la data de 3 iunie, este sarbatorita Ziua mondiala a bicicletei, conform site-ului oficial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), www.un.org.Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat, la 12 aprilie 2018, o rezolutie in cadrul celei de-a 72-a sesiuni ordinare de la New…

- Ziarul Unirea FOTO| Ziua FAMILIEI, mica lume nascuta din iubire, sarbatorita de preșcolarii de la Gradinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” din Alba Iulia 15 mai, ZIUA INTERNAȚIONALA A FAMILIE, mica lume nacuta din iubire, a fost marcata in cadrul gradiniței de acasa de catre preșcolarii de…