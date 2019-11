Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a incetat din viața. Ar fi implinit 55 de ani peste o luna. Leo Iorga a murit dupa mai mulți ani de lupta cu o boala crunta la plamani, transmite realitatea.net.

- "Colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna...DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna.", a anuntat Adrian Ordean. Iorga a invins cancerul depistat in 2011, dar boala a recidivat. La inceputul anului a fost anutat de medici ca are o tumora in stadiul 3-4 la…

- A murit Leo Iorga, solistul trupei Compact. Avea 54 de ani si suferea de o boala cumplita. In urma cu doua zile fusese internat in stare grava, in spital. Starea de sanatate a lui Leo Iorga s-a agravat, iar artistul a ajuns la spital joi, in urma unor complicații aduse de o pneumonie care a […] Source

