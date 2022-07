Este vizata noua sala de fitness: Comuna Mircea Voda deschide un nou punct de lucru pentru Rural si Salubritate SRL!

Stiri pe aceeasi tema

- Ședinta extraordinara a Consiliului Municipal Chișinau, inceputa pe 19 iunie a continuat astazi, 21 iunie. Consilierii vor continua examinarea ordinii de zi, iar printre proiecte se afla și informația privind alrmele false cu bomba, inregistrate in ultima perioada.

- Aleșii municipali vor continua astazi ședința extraordinara. Dupa ce au trimis la reexaminare proiectul privind majorarea tarifului in transportul public municipal, consilierii vor continua astazi examinarea ordinii de zi, iar printre proiecte se afla și demiterea șefului de la Spații Verzi. Decizia…

- Aleșii municipali vor continua astazi ședința extraordinara. Dupa ce au trimis la reexaminare proiectul privind majorarea tarifului in transportul public municipal, consilieiri vor continua astazi examinarea ordinii de zi, iar printre proiecte se afla și demiterea șefului de la Spații Verzi. Decizia…

- Consilierii locali se reunesc astazi in sedinta lunara a plenului. Pe ordinea de zi, au fost incluse peste 50 de proiecte de hotarare, iar multe dintre acestea planuri urbanistice zonale. Detalii despre unele proiecte care sunt dezbatute puteti consulta in articole publicate anterior in „Ziarul de…

- Marți: Ședința a Consiliului Județean Alba. Cetatea dacica de la Capalna și alte proiecte pe ordinea de zi Consilierii județeni din Alba se reunesc marți, 24 mai, de la ora 9.00, in ședința ordinara, cu 12 proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat preluarea in administrare a Cetații Capalna, a…

- 17 mai| Ședința CL Alba Iulia: Conservarea, Restaurarea si Valorificarea corpului E al Palatului Principilor și darea in administrare a unui teren catre Apa CTTA, pe ordinea de zi 17 mai| Ședința CL Alba Iulia: Conservarea, Restaurarea si Valorificarea corpului E al Palatului Principilor și darea in…

- Un nou scandal in Consiliul Municipal Chișinau (CMC). Consilierii s-au luat la harța din cauza terenului fostului Stadion Republican. Fara sa examineze nici macar o chestiune de pe ordinea de zi, a fost anunțata pauza, transmite tv8.md. Totul a pornit de la propunerea executivului de a include pe ordinea…

- Astazi, consilierii locali municipali constanteni s au intrunit in sedinta extraordinara a Consiliului Local. Intrunirea a fost cu convocare de indata, luni, 02 mai 2022, ora 10:00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Pe ordinea de zi s a…