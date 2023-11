Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Shani Louk, tanara in varsta de 22 de ani, a confirmat moartea acesteia, dupa ce a fost rapita in prima zi a invaziei Hamas in Israel. Vestea vine la trei saptamani de la rapirea lui Shani in timpul festivalului electronic Nova, dupa care a fost „etalata” de teroriști intr-un camion.

- ”Declaratiile pe care le-am facut dupa conferinta de presa nu ar fi trebuit sa fie facute si imi cer scuze pentru acest lucru”, scrie pe X Netanyahu.”Ii sustin deplin pe toti sefii serviciilor de securitate. Ii sprijin pe seful Sttaului Major, pe comandantii si soldatii Tsahalului care sunt pe front…

- „Spune ca ești in viața” - o fetița plange langa mama ei decedata, care a fost ucisa intr-un atac israelianJurnalistul Mohannad Al-Khateeb a publicat un videoclip devastator, cu o fetița palestiniana plangand pentru mama ei, care a fost ucisa intr-un bombardament israelian in Gaza.„Spune-mi ca ești…

- Intervenție de urgența in cazul Simonei Halep! Ies la iveala noi deszvaluiri despre produsul contaminat. Vezi AICI dezvaluiri ale firmei care i-a distrus cariera Simonei Halep... Simona Halep a fost suspendata 4 ani dupa ce a fost gasita vinovata in cazul de dopaj.

- Potrivit apropiaților, tanarul ar fi avut probleme comportamentale grave, cunoscute atat de conducerea școlii, cat și de familia sa. In urma tragediei, Melis, tanara in varsta de 15 ani a murit pe loc, iar prietenul ei, Emi, a fost internat in stare critica, dar a supraviețuit. Potrivit apropiaților,…

- Colonelul pensionat din Poliție, care a provocat accidentul din Popești Leordeni, din weekend, nu consumase droguri. Au venit rezultatele probelor la sange, iar informațiile obținute de jurnaliștii Digi24 spun ca acesta ar fi consumat niște medicamente care au aratat un rezultat pozitiv pe aparatul…

- Fostul sef al BCCO (Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate) Bucuresti, Constantin Paun, colonel in rezerva, care a ucis o femeie cu masina in orasul Popesti-Leordeni, nu era drogat in momentul accidentului.

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) se ințelesese deja cu Pisa, care acceptase sa achite 1,5 milioane pentru imprumut plus 2,5 milioane și bonusuri la finele sezonului, insa in ultimul moment a aparut varianta Ankaragucu. Galatasaray inclina sa prefere echipa turca pentru a-l avea pe mijlocaș sub observație…