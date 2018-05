Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Mircea Malita s a stins din viata luni seara, la varsta de 91 de ani. Anuntul a fost facut de Fundatia Universitara a Marii Negre, printr un comunicat. "In seara zilei de luni, 21 mai 2018, academicianul Mircea Malita a trecut la Domnul. Reputatul carturar, scriitor, diplomat, ambasador,…

- Actrita braziliana Eloisa Mafalda s-a stins din viata la varsta de 93 de ani! Mafalda Theotto, cunoscuta publicului dupa numele de scena de Eloisa Mafalda, a incetat din viata la varsta de 93 de ani. In urma ei ramane o filmografie bogata, cele mai cunoscute pelicule in care a jucat…

- Inca o tragedie. Doliu in Romania! Este știrea trista a zilei. S-a petrecut cu puțin timp in urma.S-a mai stins din viata un mare om de film… Dumnezeu sa-l odihneasca! Lucian Pintilie a incetat din viața, miercuri, la varsta de 84 de ani. Regizorul era internat in stare grava in spital de ceva vreme.…

- Carmen Stanescu a murit la varsta de 92 de ani dupa o lunga și grea lupta cu boala. Actrița s-a stins din viața in propria sa locuința, in timpul somnului. Carmen Stanescu a debutat in anul 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna in piesa “Frații Karamazov”, de-a lungul carierei sale, interpretand peste 30…

- Doliu in teatrul romanesc! Actrița Carmen Stanescu a murit, joi (12 aprilie), la varsta de 92 de ani. Ultimele luni din viața indragitei artiste au fost un chin. Ajunsa la o varsta inaintata, aceasta nu mai putea sa mearga pe picioarele ei. Actrița a fost o emblema a teatrului si a filmului romanesc.…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…