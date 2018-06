Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie vine cu vești bune pentru mai multe zodii, insa trei dintre acestea se bucura de oportunitați majore pe plan sentimental. Pentru trei zodii, Luna Noua formata in semnul Gemeni din data de 13 iunie și planeta Venus, in tranzit prin semnul Leu, la doar o zi distanța, vor aduce bucurii, noroc…

- Horoscopul din 4 iunie va recomanda sa profitati din plin de aspectele astrale favorabile ale zilei. Nativii au parte de caștiguri, iar o zodie incepe un nou capitol financiar! Vin banii!!! Sa se pregateasca!

- LEU Nativii nascuti in zodia Leului sunt plini de ei si au impreia ca nimeni nu poate face ceva mai bine decat pot ei. Cand vad insa ca cineva ii ajunge din urma, sau mai rau, ii depaseste, incep sa se rabune. Fac orice pentru a-si anihila dusmanii. Recurg adesea la victimizare si ii invinovatesc…

- Horoscopul saptamanii viitoare din 21-27 mai va recomanda sa aveți atențe la ziua de luni. Este o zi care poate genera conflicte pe termen lung, pierderi la capitolul bani. Doua zodii deschid un nou capitol financiar. Bani și fericire pentru ele!

- Horoscopul pentru weekend aduce multe ve"ti bune pentru Nativii din zodiac. }n timp ce, pentru unele zodii se recomandE odihna, pentru altele este momentul ideal pentru activE:i diverse. Vezi mai jos ce ti-au pregEtit astrele in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscop mai. Luna mai debuteaza cu o Luna plina, deci startul este unul foarte bun. Se spune ca "Luna plina, sufletului ii da lumina" și pentru ca Soarele este in Taur, ne gandim la sufletul pereche,...

- O curte de apel din Italia a decis ca omul de afaceri clujean Ioan Bene sa execute dupa legile italiene o pedeapsa aplicata in Romania. In Italia, pedepsele mai mici de cinci ani, fara violența, se executa in libertate. Ioan Bene a fost condamnat in dosarul fostului președinte al Consiliului Judetean…

- Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazar, administratorul companiei Lazar & Sohne, a fost trimis in judecata de procurori pentru o evaziune fiscala de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat ca, prin doua firme de procesare a carnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabila, aducand…