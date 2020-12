Este un calorifer electric alegerea potrivită? Pro și contra unui calorifer electric E timpul sa depozitați costumele de baie și sa ștergeți praful de pe cizmele de zapada - a sosit vremea rece. Caloriferele electrice sunt o modalitate excelenta de a va menține casa calda și confortabila in timpul iernii. Este o investiție mica, care economisește pe termen lung, oferind confort cald la temperaturi mai scazute. Dar este alegerea potrivita pentru dvs.? Am alcatuit o lista cu avantajele și dezavantajele care vin odata cu deținerea unui calorifer electric , pentru a va ajuta sa decideți daca acesta este potrivit pentru casa dvs. Pro: siguranța Caloriferele electrice sunt dotate cu… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Giurgiu a gasit rețeta perfecta pentru a se imbogiți pe timp de pandemie. Fiind o fire religioasa, dar și intreprinzatoare, femeia a decis ca cea mai buna rețeta va fi vanzarea unor articole ce ofera protecție impotriva virusului Covid-19.

- Trotinetele electrice sunt o modalitate de transport din ce in ce mai populara in 2020, foarte multa lume din mediul urban optand pentru aceasta soluție de deplasare datorita costurilor reduse, a rapiditații de mișcare in orașele congestionate, sufocate de trafic. De ce sa alegi o trotineta electrica…

- Castile sunt deja un accesoriu nelipsit in activitatile de zi cu zi. Pe strada, in mijloacele de transport in comun sau acasa, castile sunt utilizate de multi oameni, in majoritatea timpului. Cele mai multe persoane asculta muzica in timp ce efectueaza alte activitati, cum ar fi gatitul, menajul sau…

- Vicepremierul Romaniei, Raluca Turcan, susține ca alegerea lui Florin Iordache in fruntea Consiliului Legislativ, alegere facuta in Parlament prin vot, „este profund viciata, in afara legii de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ”. Florin Iordache a fost numit in functia de președinte…

- Ministerul Dezvoltarii incearca de aproape doi ani sa cumpere 44 de autobuze electrice pentru Timișoara. Vehiculele au fost la loc de cinste pe pliantele electorale ale primarului in funcție, dar nu se știe cand vor ajunge in curtea STPT. Ministrul Dezvoltarii spune, la Timișoara, ca „sunt oarece probleme”…

- Alegerea germanului Dominic Fritz ca primar al Timișoarei și candidatura altor politicieni de alta etnie la scrutinul de duminica, redeschide o discuție mai veche, despre convingerile romanilor. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu spune ca „problema e ca Ion crede ca Fritz, ca Klaus, ca Clotilde, ca Cosette,…

- Armata romana din timpul razboiului contra lui Decebal este calculata la circa 13-14 legiuni (70.000 de oameni) și probabil tot atația soldați in trupele auxiliare. Cu tot cu garda pretoriana a imparatului, de circa 4.000 de oameni, corpul de ingineri și alte „servicii auxiliare”, armata romana a lui…