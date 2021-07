Exista o transmitere comunitara a variantei Delta in municipiul Pitești și in comunele invecinate. Anunțul a fost facut de Institutul Național de Sanatate Publica. In acest moment sunt 57 de infectari cu varianta Delta, cu 13 mai multe decat saptamana trecuta, la nivel național. INSP atrage atenția ca in Pitești și zonele limitrofe e transmitere accentuata a variantei Delta de coronavirus. De asemenea, in județul Argeș a fost si primul deces din cauza tulpinii Delta, inregistrat in saptamana 13-20 iunie 2021 in județul Argeș, potrivit INSP. Autoritațile se așteapta ca varianta Delta sa devina…