Seful interimar al Pentagonului, Christopher Miller, a lasat sa se inteleaga sambata, in primul sau mesaj catre militari, ca ar putea accelera retragerea soldatilor americani din Afganistan si Orientul Mijlociu, informeaza France Presse.



"Toate razboaiele trebuie sa ia sfarsit", scrie Miller, numit in locul lui Mark Esper, demis luni brusc de presedintele in exercitiu Donald Trump.



"Incetarea razboaielor necesita compromisuri si parteneriate. Am preluat provocarea; am dat totul. Este timpul sa plecam acasa'', a insistat Miller intr-o scrisoare publicata pe site-ul…