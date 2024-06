Este timpul să faci schimbul! Când să înlocuiești anvelopele de iarnă Daca toamna veți trece prea devreme la anvelopele de iarna și vor urma zile cu peste 15-16 grade Celsius, nu veți avea probleme serioase de rulare, mai ales daca nu exagerați cu accelerarile și franarile bruște. In schimba daca veți trece la anvelope de vara și dupa o saptamana da o ninsoare, roțile pentru sezonul […] Articolul Este timpul sa faci schimbul! Cand sa inlocuiești anvelopele de iarna a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicitate electorala | Iulia Marincean Fabian: Militez pentru dreptate și echitate! La conducerea Consiliului Județean Alba este timpul pentru schimbul de generații! Iulia Marincean Fabian: Militez pentru dreptate și echitate! La conducerea Consiliului Județean Alba este timpul pentru schimbul de…

- Peisaj de iarna, aproape de jumatatea lunii mai, pe platoul Bucegi. A nins puternic și s-a depus din nou zapada. Un nou strat de zapada s-a asternut pe platoul Bucegi, iar temperaturile au scazut sub zero grade Celsius. In imaginile publicate pe retelele de socializare de Meteoplus se vede cum totul…

- Pe platoul Bucegi s-a așternut zapada, iar temperaturile au coborat sub zero grade Celsius. Imaginile postate pe rețelele de socializare arata cum totul este acoperit de un strat de nea de cațiva centimetri.A nins din nou, duminica, in Muntii Bucegi, un strat de zapada proaspata de cativa centimetri…

- Iarna s-a intors in unele zone ale țarii, chiar daca ieri erau 27 de grade Celsius. Deja in unele zone ale țarii, iarna a revenit in forța, va prezentam imagini din zona Clujului.Stratul de zapada este destul de consistent. Și drumarii sunt gata sa intervina. Avand in vedere schimbarile bruște ale…

- Odata cu venirea sezonului cald, mulți șoferi prefera sa nu mai faca schimbul și sa pastreze anvelopele de iarna și in timpul verii, insa specialiștii atrag atenția asupra riscurilor la care se expun.

- Nu se grbesc nici iarna și nici vara. Majoritatea șoferilor așteapta ca primavara sa-și intre in drepturi pe deplin pentru a-și schimba anvelopele de vara. Aceștia spun ca in luna martie timpul este foarte imprevizibil și din acest motiv nu se grabesc, transmite tvn.md. „– Cauciucurile ați schimbat…

- Romania a fost martora unor schimbari bruște și dramatice ale vremii in ultimele zile. Dupa un weekend insorit și calduros, in care termometrele au indicat peste 20 de grade Celsius, temperaturile au scazut drastic peste noapte, ajungand la jumatate din cifrele inregistrate anterior.

- (P) Cum ne afecteaza temperaturile scazute anvelopele Odata cu scaderea temperaturilor multe persoane se confrunta cu o scadere a aderenței anvelopelor lor. Acest fenomen nu este cauzat neapărat de răcirea asfaltului sau acoperirea acestuia de un strat fin de gheață.…