Este Solstitiul de iarna. Astazie este cea mai lunga noapte a anului. Google a creat un Doodle nou

Stiri pe aceeasi tema

- Great Union Day 2020. Astazi celebrul motor de cautare Google a creat un Doodle nou cu care deschide pagina de start.Este vorba despre o animatie dedicata zilei de 1 Decembrie Ziua Marii Uniri.Great Union Day 2020. Totodata a creat si un video pe youtube dedicat aceluiasi eveniment in centrul atentiei…

- St. Andrewrsquo;s Day 2020. Astazi, in memoria Sfantului Andrei, Google a creat un Doodle nou, in care il celebreaza pe Ziua Sfantului Andrei, ca fiind Ziua Nationala a Scotiei.St. Andrewrsquo;s Day 2020.Ziua sfantului Andrei , 30 noiembrie, este ziua nationala, desi si Noaptea lui Burns tinde sa fie…

- Jacques Brel. Astazi, Google, celebrul motor de cautare, il celebreaza pe cantaretul si compozitorul belgian Jacques Brel.Jacques Brel. Considerat pe scara larga unul dintre cei mai cunoscuti cantareti de limba franceza din Europa, Brel a cultivat un spectacol global si a facut muzica care continua…

- Suedia a limitat la maximum opt numarul de persoane care stau impreuna la mese in cafenele și restaurante, pe fondul unei creșteri accentuate a infecțiilor cu coronavirus.Autoritațile recomanda noi masuri restrictive, dupa ce numarul de cazuri noi de Covid-19 a crescut.

- Romania trece la ora de iarna. Duminica noaptea, ceasurile se dau inapoi, ora 4,00 devenind ora 3,00. In ultima duminica din luna octombrie, in 2020 pe 25 octombrie, se incheie orarul de vara, care debuteaza in ultima duminica a lunii martie, si se revine la diferenta de doua ore fata de timpul universal…

- Ziua profesorului este sarbatorita anual, pe data de 5 octombrie, in toata lumea, iar Google a marcat ziua cu un doodle special, insa in varianta in limba romana apare o data gresita, "sambata, 5 iunie".Cel mai important motor de cautare, Google, a marcat ziua profesorului printr-un doodle dedicat.…

- Actualul președinte american Donald Trump și contracandidatul sau democrat Joe Biden se ciocnesc in aceasta noapte, incepand cu ora 04.00 (ora Romaniei), in prima dezbatere televizata inaintea alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, iar Libertatea va transmite LIVE text și video evenimentul. Toata…

- Arati Sasa a fost o inotatoare indiana care a inot peste Canalul Manecii.Arati Saha. Astazi, cand ar fi trebuit sa implineasca 80 de ani de viata, Google o celebreaza pe prestigioasa inotatoare.In memoria ei Google a creat un Doodle nou cu care deschide, astazi, pagina de start.Arati Sasa. A fost o…