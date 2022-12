Stiri pe aceeasi tema

- In peisajul gimnasticii autohtone, a aparut o noua competitie: Cupa Romaniei pe echipe mixte. La startul editiei inaugurale, gazduite de BT Arena din Cluj-Napoca, vor fi prezenti si gimnasti si gimnaste din Constanta. Larisa Iordache, Cristina Nedelcu si Marian Dragulescu, trei dintre cei mai buni gimnasti…

- BT Arena din Cluj-Napoca va gazdui, in 10 decembrie, prima editie a Cupei Romaniei la gimnastica artistica si aerobica. Tragerea la sorti a echipelor mixte participante a fost facuta de Larisa Iordache, Cristina Nedelcu si Marian Dragulescu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dinamo a evoluat marți in premiera pe „Arcul de Triumf”, unde a fost invinsa de Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-3, intr-un meci din grupele Cupei Romaniei. Fanii „cainilor” au venit in numar mare la stadion, insa au produs anumite stricaciuni minore. „Am vorbit cu cei de la Federația Romana de Rugby și…

- Romania va participa cu sapte sportivi, doi la feminin si cinci la masculin, la a 51-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica, programata la Liverpool in perioada 29 octombrie-6 noiembrie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Gimnastica. Fii la curent…

- Plecat de la Petrolul Ploiești in urma cu doar cateva zile, fotbalistul brașovean de 38 de ani, Gabi Tamaș, se afla la Brașov. In aceasta dimineața a efectuat primul antrenament cu galben-negrii, pe Stadionul Tineretului, sub comanda lui Dan Alexa, scrie Monitorul Expres. Rezilierea contractului lui…

- Rusia va avea o finalista la simplu in turneul de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, avand in vedere ca Anastasia Potapova si Ana Blinkova vor fi adversare in penultimul act, anunța Agerpres. Fii la curent…

- Gabriela Ruse, ultima jucatoare romana ramasa la Transylvania Open (WTA 250), a parasit turneul de tenis dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, joi seara, dupa ce a fost invinsa dramatic in optimile de finala de chinezoaica Xiyu Wang, a saptea favorita,…

- Federatia Romana de Tenis de Masa si European Table Tennis Union organizeaza, incepand de miercuri, 14 septembrie, si pana vineri, 18 septembrie, in BT Arena din Cluj-Napoca, intrecerile Campionatului European U21, competitie la care sunt prezente si jucatoare constantene. Cele mai bune tinere jucatoare…