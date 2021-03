Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Buzau, Emanuel Ungureanu, a fost vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul care a fost oprit de la utilizare in Italia și Romania. Parlamentarul a spus ca se simte bine și ca de abia așteapta sa primeasca rapelul. Ungureanu a postat pe rețeaua de socializare și adeverinta de vaccinare…

- ALERTA: Romania suspenda vaccinarea cu AstraZeneca din lotul retras de Italia. Peste 77.000 de doze au fost deja utilizate Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea a transmis in cursul serii de joi, 11 martie, faptul ca in Romania nu au fost recepționare doze din lotul ABV 5300.…

- Vaccinarea cu AstraZeneca va continua in Romania, dar autoritațile au decis, joi seara, ca masura de extrema precauție, scoaterea din centrele de vaccinare, acolo unde au fost distribuite, a acelor doze ramase din lotul ABV2856, pentru care s-au semnalat probleme in Italia, și

- Mii și mii de romani au fost vaccinați deja cu Astra Zeneca, lotul retras din Italia, inainte ca autoritațile sa decida suspendarea imunizarii cu acest produs. Oamenii au postat dovada pe diferite rețele de socializare. Ei ii contrazic astfel pe Florin Cițu, premierul Romaniei, Valeriu Gheorghița, presedintele…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, participa la ora redactarii acestei știri la o ședința de urgența cu reprezentanții AstraZeneca, in contextul celor doua loturi cu doze de vaccin anti-Covid, ajunse in mai multe țari europene. Unul dintre loturi, ABV2856, cel…

- Romania a decis suspendarea utilizarii vaccinului produs de compania AstraZeneca, dupa ce au fost semnalate efecte adverse ingrijoratoare. Țara noastra a urmat modelul altor 9 state, printre care Italia, Islanda, Norvegia sau Danemarca.

- "Nu ne așteptam la o criza. Din martie și chiar din aprile vom avea acces la un numar semnificativ mai mare de doze de vaccin, ceea ce ne va permite administrare mai accelerata a acestor vaccinuri", a afirmat, astazi, medicul, intr-o intervenție telefoncia la Realitatea PLUS.Intrebat daca Romania ar…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, in cadrul conferinței de presa susținuta la Palatul Victoria ca in aceasta saptamana va fi luata decizia privind grupa de varsta pentru care va fi administrat vaccinul AstraZeneca in Romania. De asemenea, președintele CNCAV…