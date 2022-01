Este și vântul bun la ceva: Eolienele au produs cât trei reactoare de la Cernavodă Daca in mod obișnuit Romania importa energie electrica, astazi, datorita vantului puternic, turbinele eoliene din Romania au produs 2.096 MW, adica cam cat trei reactoare de dimensiunea celor de la Cernavoda, ceea ce a facut disponibila și o cantitate de 327 MW pentru export. La ora 15:10, consumul national era de 8.450 MW, la o productie de 8.777 MW, diferenta fiind exportata, dupa cum arata datele privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica si analizate de AGERPRES. Astazi, energia eoliana a fost pe locul al doilea in topul surselor, cu 2.096… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

