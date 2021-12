Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble este una dintre mai in voga artiste, astfel ca inregistreaza un mare succes pe plan profesional. Ei bine, caci sarbatorile de iarna se apropie, fiecare iși face lista cu cadourile pe care vrea sa le primeasca de la Moș Craciun, astfel ca la fel a facut și frumoasa blondina. Fanii au fost…

- Zi speciala pentru Raluka! Fosta concurenta de la Asia Express a implinit astazi varsta de 32 de ani, fiind nascuta pe data de 14 noiembrie 1989, la Deva. Ei bine, cu aceasta ocazie, frumoasa cantareața a transmis și un mesaj pe rețelele de socializare. Iata ce le-a spus Raluka internauților și cum…

- Patrizia Paglieri și fiul ei au participat la Asia Express, acolo unde au avut parte de experiența vieții lor. Cine este iubitul Patriziei Paglieri S-au certat, s-au distrat și intr-un final au parasit competiția. Patricia Paglieri și fiul ei au fost eliminați de la Asia Express. Celebra italianca a…

- Ana Baniciu a caștigat „Asia Express” alaturi de Raluka. Fosta concurenta a spus ce a facut cu marele premiu pe care l-a primit de la emisiune. Cuza, concurent in acest sezon, a avut o reacție neașteptata. Ana Baniciu și Raluka au format echipa caștigatoare de la „Asia Express”, sezonul 1. Mulți s-au…

- In urma cu cinci ani, Aurel și Valentina, foștii concurenți ai sezonului 6 de la Mireasa pentru fiul meu au decis sa divorțeze. Cei doi s-au separat la scurt timp dupa terminarea competiției, insa tanarul a trecut rapid peste separare. Acum el se iubește cu Diana, noua sa partenera, iar relația e foarte…

- Alexandra Ungureanu este una dintre divele care nu are deloc noroc in amor, dar se pare ca ghinionul nu este de ieri, de azi, ci chiar de pe vremea cand era in liceu. Fosta concurenta de la ”Asia Express” și mama sa, Anca Ungureanu, au facut publice dezvaluiri neștiute despre trecutul tinerei.

- Patrizia Paglieri face echipa cu fiul ei, Francy la „Asia Express” sezonul 4. Este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania, insa parcursul nu a fost deloc ușor. Fosta jurata de la MasteChef s-a mutat in țara noastra in 1993. Patrizia Paglieri s-a mutat in Romania in anul 1993, in momentul…