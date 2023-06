Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat, la Digi24, ca, in urma monitorizarilor facute la nivel national de mai multe institutii, dar si in urma discutiilor pe care le-a avut cu omologii sai din Ucraina si Bulgaria despre dezastrul provocat de ruperea barajului Nova Kahovka din Ucraina, nu exista,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a chemat, vineri, la minister, mai mulți experți pentru a prezenta concluziile cu privire la consecințele pe care le are distrugerea barajului Kahovka de pe raul Nipru (Ucraina) asupra Romaniei.Ruperea barajului de la Kahovka a generat o viitura uriașa, iar apele…

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- Este puțin probabil ca poluarea sa ajunga in Marea Neagra in scurt timp sau in cantitați semnificative, spune Tanczos Barna, dupa ce in spațiul public privind propagarea unei unde de poluare pe cursul raului Nipru. Ministrul Mediului a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Ruslan Strilets,…