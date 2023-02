Este sau nu păcat să speli rufe la maşină în zilele de duminică. Explicaţia exactă a unui preot Majoritatea romanilor au fost avertizați macar o data de mame sau bunici sa nu spele in zilele de duminica. Mulți respecta obiceiul atunci cand calendarul ortodox arata o sarbatoare importanta, iar alții nu se abat de la regula aceasta in orice zi simpla de duminica. Iata ca exista și o explicație pentru acest lucru pe […] The post Este sau nu pacat sa speli rufe la masina in zilele de duminica. Explicatia exacta a unui preot appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Refugiul „La Carți” a prins contur in 2017, cand s-a lucrat din greu la el. Zilele trecute, salvamontiștii au transmis un mesaj turiștilor care ajung in zona: „Inchideți ușa!”. Refugiul a fost „invadat” de nameți, dupa ce ușa a fost uitata deschisa… In vara lui 2017 se puneau bazele refugiului „La carți”,…

- Craciunul este una dintre cele mai indragite sarbatori din an. La fel ca multe alte evenimente, este patronata de unele tradiții și obiceiuri ce trebuie respectate cu sfințenie, daca vrei sa ai parte doar de bine in perioada ce urmeaza. Afla in randurile de mai jos care sunt zilele din decembrie in…

- Ce l-a intrebat o femeie pe IPS Teodosie! Majoritatea celor care au citit Cartea Sfanta știu de precizarile referitoare la numarul 666 și simbolistica sa. Ba mai mult, ultracredincioșii au mers pana acolo, incat cred și azi ca banalul card de credit, de debit, sau orice alta forma, ar fi de fapt, reprezentarea…

- Tocmai de aceea, este necesar sa ai grija de masina ta si sa acorzi o mai mare atentie. In primul rand, va fi nevoie sa speli masina in mod constant. Este cea mai buna metoda pentru a stopa efectul coroziv provocat de sarea de pe sosele, asa ca asigura-te ca o speli in mod regulat.De asemenea, iti sugeram…

- Romanii vor sa faca economii mai ales in aceasta perioada greu incercata. Unii dintre ei abia mai pot ține pasul cu cheltuielile, iar gospodinele incearca pe cat de mult posibil sa utilizeze potrivit aparatele electrocasnice din casa care consuma mult curent. Pentru cațiva dintre ele este o adevarata…

- Majoritatea dintre noi suntem șoferi și ținem foarte mult la mașina din dotare. Exista și o vorba in popor care spune ce nu e bine sa imprumuți niciodata. Cu toate astea, mai ales daca e cineva apropiat, te indupleci cu greu, dar ii imprumuți mașina. Dar, asta implica și riscuri, legale cel puțin. Conform…

- Majoritatea romanilor adora bancurile. Cei mai mulți le spun in momentele de tacere la o masa din familie pentru a dezmorți un moment. Cu siguranța un numar mare dintre aceștia știu bancul cu moldoveanul care iși parcheaza Dacia. Un altul vine și ii lovește mașina, iar mai apoi barbatul ii cere explicație…

- Pe masura ce termometrele arata valori din ce in ce mai scazute, iar iarna se apropie, sa da startul pregatirilor pentru sezonul rece. In momentul in care ne schimbam garderoba, indiferent cat de bine am pastra hainele groase, dupa aproape șase luni de depozitare, acestea trebuie curațate inainte de…