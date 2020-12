Este sau nu într-o relație Bianca Drăgușanu? „Sunt foarte bine” Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Bianca Dragușanu (38 de ani) a avut-o alaturi pe fiica ei Sofia (4 ani), a vorbit despre cum vor sarbatori Craciunul, dar a și clarificat speculațiile privind noua ei relație. Este sau nu intr-o relație Bianca Dragușanu? „Sunt foarte bine” „Cu dragostea momentan sunt pe hold. Eu am lasat sa se speculeze pana la un moment dat cand m-am prezentat la aceasta cunoștința a mea și am facut un interviu ca sa clarificam. Din interviu se pare ca nu s-a ințeles foarte bine și foarte clar care este situația actuala, dar interviul are doua parți. In a doua parte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica cea mica a lui Steve Jobs (n. 1955 – d. 2011), Eve (22 de ani), este protagonista unei noi campanii a brandului american de cosmetice Glossier. Eve Jobs, fiica cea mica a CEO-ului Apple și a filantropistei Laurene Powell Jobs (57 de ani), a publicat pe contul personal de Instagram doua fotografii…

- Marți, 8 decembrie, Valentina Pelinel a implinit 40 de ani. Fostul model s-a aniversat acasa alaturi de soțul ei, Cristian Borcea (50 de ani), și de copiii lor, Milan (4 ani) și gemenele Indira Maria și Rania Maria (1 an și 9 luni). Valentina Pelinel a implinit 40 de ani: „Varsta nu reprezinta decat…

- De aproape șapte ani, Antonia (31 de ani) traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de artistul Alex Velea (36 de ani). Cuplul are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 5 și, respectiv, 4 ani. Akim, fiul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, a implinit 4 ani Artista mai are o fiica,…

- Eugenia Șerban a fost invitata astazi, in platoul emisiunii Vorbește Lumea. Actrița a vorbit despre cine i-a fost alaturi in cele mai grele perioade din viața ei, dar și despre ce fel de relație are cu fiul ei, in varsta de 27 de ani.„Sunt foarte bine. (…) M-am operat o singura data de cancer, intr-adevar…

- Artista Ellie White (36 de ani) confirma la inceputul lunii octombrie ca a fost infectata cu noul coronavirus. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, solista a vorbit despre cum se simte familia ei acum. „Eu, neavand o experiența foarte grea și foarte grava, le spun oamenilor sa aiba grija de…

- Maria Constantin (33 de ani) este una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din țara noastra. Maria Constantin, noi detalii despre iubitul ei: „Gatește” Recent, invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, artista a vorbit despre noua ei relație. Intrebata daca iubitul ei lucreaza…