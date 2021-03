Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cazul lui Lolrelai, fosta concurenta de la iUmor, care și-a acuzat medicul stomatolog care ar fi drogat-o și violat-o. Invitata in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Ștefania Costache a povestit intreaga intamplare și a adus noi acuzații grave la…

- Viața jurnalistei Mihaela Moise, cunoscuta drept Meme, s-a schimbat mult in ultimii ani, mai ales de cand aceasta a devenit mama. Invitata la Showbiz Report, bruneta a marturisit ca ii pare rau ca nu a facut acest pas de a deveni parinte mult mai devreme.

- Marinela Mavrodin, fosta concurenta in sezonul 4 al emisiunii "Insula Iubirii", a facut cateva schimbari in viața ei dupa ce și-a cunoscut dragostea adevarata, printre ele se numara și o schimbare de look.

- Dupa ce au incercat sa-și gaseasca jumatatea la Mireasa pentru fiul meu, mulți dintre concurenți au ieșit afara și au reușit sa faca propriile familii! Așa s-a intamplat și in cazul Simonei, care s-a casatorit in 2018, iar acum a anunțat ca e insarcinata!

- Marinela Mavrodin a trecut printr-o schimbare fenomenala, atat fizic, cat și din punct de vedere sentimental. Fosta concurenta este mai fericita ca niciodata, iar motivul zambetului ei este chiar barbatul care a cucerit-o din prima clipa.

- Copiii au calcat astazi pragul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, iar printre invitați a fost prezenta și Daniela Stan, celebra dansatoare a maneliștilor! Tanara a venit insoțita de fiica ei și iata ce iși dorește de la noul an!

- Ediția de astazi a emisiunii Showbiz Report a fost una cu totul speciala, deoarece platoul s-a umplut de copii! Dupa ce Andrei Ștefanescu a venit alaturi de fiul sau, iata ca Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns și el alaturi de fetițele lor. Ce mesaje de suflet le-au transmis acestora in prag de…