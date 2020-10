Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani, din Copșa Mica, județul Sibiu, a fost confirmat cu noul coronavirus și a primit rezultatul testului online și telefonic. El a vrut sa aiba rezultatul pe foaie și a plecat in orașul vecin, Mediaș, apoi la Sibiu, pentru investigații amanunțite. Acum are dosar penal, informeaza…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, rezultatul testului Covid, facut luni. „Rezultatul testului Covid facut la cerere este negativ”, a scris Dan, care a precizat ca va ramane totuși in izolare.

- Din octombrie sunt disponibile si in Romania testele rapid antigen dezvoltate de compania elvețiana Roche. Noul test pentru depistarea SARS-Cov2 da rezultatul in 15 minute si are o sensibilitate de 96,52% (conform studiilor realizate in India si Brazilia). Prelevarea se face ca la testul PCR, din faringe.Testul…

- Rezultatul testului COVID 19 se obtine de la unitatea medicala care a prelevat probele si le-a prelucrat, a precizat vineri Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei. „Conform Legii nr. 46/2003 privind drepturilor pacientului, acesta are…

- Liderii PSD, Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Vasile Dincu au primit rezultatele la testele pentru Covid-19 efectuate dupa ce au intrat in contact cu o persoana infectata. Cei trei lideri social-democrați au intrat in izolare miercuri dupa ce au avut contact cu o persoana confirmata cu Covid-19. Astazi…

- Marcel Ciolacu a primit rezultatul testului COVID-19. Liderul PSD a aflat ca nu este bolnav. Alaturi de acesta s-a testat și Paul Stanescu, secretarul general al partidului, precum și Vasile Dincu. Ciolacu, Stanescu și Dincu s-au testat miercuri pentru coronavirus, iar rezultatul venit joi dimineața…

- Rezultatul testului anti-drog al lui Traian Basescu a venit, iar fostul președinte spera intr-o confruntare pentru alegerile locale 2020 cu Gabriela Firea, amandoi aspiranți la fotoliul de primar Capitalei. Gabriela Firea anunțase ca cei care vor o confruntarea fața in fața cu ea trebuie sa aibe testele…

- Politistii din Vaslui au deschis dosar penal in rem in cazul tinerei care a plecat la mare fara sa astepte rezultatul testului Covid. Anchetatorii verifica daca tatal fetei, ambulantier, a luat permisiune de la DSP sa plece cu ambulanta dupa fata, fiind contact direct al acesteia.