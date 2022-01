Stiri pe aceeasi tema

- Daria Radionova a marturisit in exclusivitate pentru Spynews.ro detalii despre relația pe care a avut-o cu Alex Bodi. Recent, afaceristul a petrecut intr-o vacanța de lux in Bahamas alaturi de Ema Uta, make-up artistul preferat al vedetelor. Iata care este reacția neașteptata a vedetei, dar și cum a…

- Bianca Iordache a dat de mult uitarii relația pe care a avut-o cu Alex Bodi, iar acum ii merge din ce in ce mai bine din toate punctele de vedere. Șatena și-a etalat noul bolid de lux, primit cadou de Craciun, la Antena Stars.

- Alex Bodi și-a petrecut de ziua de naștere fara restricții, la Londra, unde a fost insoțit și de iubita lui Daria Radionova. Chiar daca nu-și ascunde relația, afaceristul suține ca vrea ca de data aceasta si fie una mai discreta decat prima data. Iata ce a declarat fostul soț al Biancai Dragușanu la…

- Dupa ce au șters toate fotografiile și orice urma de relație, acum Daria Radionova a confirmat pentru Antena Stars ca intr-adevar s-a desparțit de logodnic. Fosta iubita a lui Alex Bodi a marturisit ca ea a pus punct poveștii de iubire.

- Bianca Iordache nu a glumit absolut deloc in momentul in care a marturisit in fața tuturor ca are de gand sa se mute la Dubai. Astazi, invitata in platoul Antena Stars, a explicat ca este in vizita in Romania deoarece are de rezolvat cateva treburi. Fara a se ascunde de nimeni, fosta iubita a lui Alex…

- Bianca Iordache și-a uimit fanii in urma cu cateva zile, dupa ce s-a fotografiat cu un buchet mare de trandafiri. Fosta iubita a lui Alex Bodi a primit foarte multe intrebari in legatura cu acest subiect, insa a decis sa raspunda public pentru toata lumea, chiar in direct la Antena Stars. Este sau nu…

- Ce se intampla cu Daria Radionova? Fosta iubita a lui Alex Bodi are in continuare o viața amoroasa controversata. Ce se intampla cu tanara la scurt timp dupa ce a fost ceruta in casatorie? Daria Radionova a fost la un pas de casatorie. Ce se intampla cu ea acum? Alex Bodi s-a iubit cu multe […] The…