Judecatoarea Marina Rusu, a venit cu o reacție in legatura cu amendamentul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate la legea privind evaluarea externa a judecatorilor și procurorilor. Documentele date ar putea fi esențiale in contextul unor posibile acțiuni in instanțe internaționale, precum Curtea Europeana a Drepturilor Omului, a declarat acesta intr-un live pe Facebook.