- Un copil in varsta de cinci ani și-a pierdut viața dupa ce casa in care locuia a fost debranșata de la curentul electric, din cauza unei datorii pe care parinții sai n-au putut sa o achite la timp.

- Un barbat de 57 de ani din orasul sucevean Brosteni si-a omorat sotia, dupa care a incercat sa-si incendieze locuinta pentru a-si ascunde crima. Ulterior, el a mers la politie si a anuntat ca nevasta sa este moarta in casa.

- Un barbat din Republica Moldova s-a spanzurat de crucea soției sale, care murise in urma cu cateva luni.(Cele mai bune oferte laptopuri) Autoritațile au stabilit ca este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani din orașul Bender care venise in vizita la soacra sa. Dupa ce a ajutat-o la treburi casnice,…

- Un barbat din Rusia a gasit un craniu de om in timp ce planta cartofi in gradina, afland apoi de la soția sa ca aparține primului ei soț, pe care il omorase și il ingropase in urma cu 20 de ani. Femeia de 60 de ani i-ar fi spus: ”Nu-ți face griji, este primul meu soț”, relateaza Daily Mail.…

- Un barbat care și-a facut un selfie chiar in momentul in care paramedicii acordau primul ajutor unei femei canadiene lovita de tren a provocat manie in Italia, relateaza BBC, potrivit hotnews.ro.

- O femeie in varsta de 68 de ani din comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava, a fost ucisa cu cruzime, fiind injunghiata in gat de fostul ei sot care a ales sa iși incheie apoi și el socotelile cu viața.

- Celebru, bogat si sarmant, Mircea Geoana (59 de ani) este si un familist desavarsit. Fostul candidat la presedintia Romaniei nu rateaza nicio ocazie de a o rasfata pe sotia sa, Mihaela. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Sfarsit cumplit pentru un barbat de 59 de ani din Buzau. Acesta a fost spulberat de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul european 85 printr-un loc nepermis. Soferul care l-a lovit, un barbat de 34 de ani, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in curtea unei societati comerciale.…