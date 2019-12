Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de Rusia cu scorul de 27-18 (10-10), duminica, la Kumamoto, in Grupa principala II a Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele au facut o prima repriza excelenta in fata campioanei olimpice en titre, dar a urmat o parte secunda foarte slaba,…

- Romania a obținut o victorie uluitoare, scor 28-27 (10-16), vineri, cu Ungaria, in grupele de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.Cu acest succes obținut in ultima secunda, cu un gol de la șapte metri marcat de Cristina Neagu, Romania s-a calificat in grupele principale de la CM, lasand…

- Naționala Romaniei a pierdut meciul de astazi cu Muntenegru, cu scorul 26-27, in grupele Campionatului Mondial din Japonia, informeaza GSP. La pauza au condus fetele noastre, tot la limita, cu 11-12.Meciul s-a disputat, in aceasta dimineața, la Kumamoto, in Grupa C a Campionatul Mondial din Japonia.…