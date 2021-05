Fondul Monetar International a avertizat marti in legatura cu un posibil razboi comercial la nivel mondial daca nu se ajunge la un acord fiscal cu reguli globale privind impozitul pe profitul marilor companii multinationale. Potrivit EFE, acesta a fost avertismentul directorului general al FMI, Kristalina Georgieva, intr-un discurs virtual, in care a semnalat ca este urgent sa se incheie un pact multilateral, similar celui propus de presedintele american, Joe Biden, in Statele Unite. „Suntem deosebit de optimisti in legatura cu un acord global privind impozitul pe profitul companiilor in 2021.(…)…