- Orban a spus ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie care s-au declarat nemulțumiți ca nu dispun de echipamente corespunzatoare. „Pacienții care au forme ușoare de COVID-19 ar urma sa fie tratați acasa, sub stricta supraveghere a medicilor de familie,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, spune ca ia in calcul modificarea ordinului actual astfel incat pacienții cu COVID-19, care sunt asimptomatici, sa nu mai ajunga in spital și sa fie supravegheați de catre medicii de familie. Nelu Tataru a fost intrebat astazi daca ia in calcul o decizie privind modificarea…

- La inceputul anului scolar, avizele epidemiologice vor fi necesare doar pentru cei aflati la inceputul unui ciclu de invatamant. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, potrivit Hotnews. Vor avea nevoie de adeverințe medicale și copiii care au boli cronice. Aceste documente vor putea…

- Horațiu Moldovan, secretar de stat in ministerul Sanatații a explicat care este procedura de urmat și de ce este posibil ca in unele cazuri sa apara intarzieri. "Ne adresam in primul rand medicului de familie. Medicul de familie reprezinta primul contact al fiecaruia dintre noi in momentul…

- Nelu Tataru a declarat marti ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptati si in anchetele epidemiologice care vor fi desfasurate. Ministrul Sanatatii a vorbit si despre cele 994 de cazuri noi de infectare, confirmate in ultimele 24 de ore. El…