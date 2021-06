Este periculos să faci baie când fulgeră? Sfaturile IGSU în cazul furtunilor de vară In timpul furtunilor de vara, insotite deseori de descarcari electrice, trebuie sa evitam dusurile si salile de baie, deoarece conductele instalatiilor pot conduce electricitate. Sfaturile vin din partea IGSU și vizeaza toți cetațenii. „Deseori neasteptate, furtunile de vara pot fi periculoase, fiind, de multe ori, insotite de descarcari electrice. Iata cum ne putem proteja in timpul unei furtuni – ne adapostim in casa, sau la nevoie, in autoturism, inchidem usile si ferestrele si evitam dusurile si salile de baie – conductele instalatiilor pot conduce electricitate”, transmite, pe Facebook, Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

