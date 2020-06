Este pepenele bun pentru sănătate? Iată ce spune nutriționistul Gianluca Mech! Este pepenele bun pentru sanatate? Iata ce spune nutriționistul Gianluca Mech! Pepenele este un fruct racoritor, diuretic, care potolește setea, este bogat in saruri minerale și foarte sațios. „Pepenele este compus in principal din apa (aproximativ 90%); saruri minerale și vitamine. Conține in principal potasiu, fosfor, calciu, vitamina C și vitamina B3. Prezența fosforului și a calciului face ca pepenele sa fie un aliat excelent al oaselor. Totodata beta-carotenul ajuta organismul sa produca melanina. Pepenele are un conținut scazut de calorii (100 g de produs furnizeaza aproximativ 34 de calorii),… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

