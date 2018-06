Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane a completat azi rubrica persoanelor urmarite. Astfel, acum, printre cei dati in urmarire se afla si Elena Udrea, care in prezent se afla in Costa Rica. Ea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute. Conform site ului…

- Elena Udrea a fost trecuta pe lista urmariților , de pe site-ul Poliției Romane. Acesta este un pas procedural necesar, iar dupa ce se constata ca nu este in țara și vor veni documentele de la instanța, Udrea va fi data in urmarire internaționala.”Motiv urmarire: Mandat de executare a pedepsei…

- Condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, Elena Udrea este departe de a ajunge dupa gratii. Fostul ministru al Dezvoltarii se afla, asa cum se stie, in Costa Rica, unde la inceputul acestui an a cerut azil politic. In aceste condiții, politia a cerut instantei mandat european…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, va pleca in Costa Rica, pentru a-i fi alaturi fostului ministru. Elena Udrea a fost condamnata definitiv, marți, la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a avut prima reacție dupa ce a aflat vestea ca aceasta a fost condamnata definitiv la șase ani de inchisoare cu executare, in dosarul „Gala Bute”. „Nu e cel mai bun moment sa vorbesc acum… Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente” – […]…

- Vestea ca Elena Udrea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Gala Bute" a cazut ca un trasnet și pentru iubitul ei. "Nu e cel mai bun moment sa vorbesc acum... Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente" – a declarat Adrian Alexandrov, iubitul…

- Elena Udrea are acum in Costa Rica un statut care o protejeaza de o eventuala extradare, a declarat marți, pentru Libertatea, avocatul Veronel Radulescu, dupa ce instanța suprema a condamnat-o definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”. Avocatul spune ca decizia judecatorilor…

- Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ la 6 ani de inchisoare cu executare, sentința fiind definitiva. Udrea a transmis mai multe mesaje prin care a lasat sa se ințeleaga ca in cazul unei condamnari nu are de gand sa revina in țara pentru a-și executa pedeapsa.Citește și: DEFINTIV: Elena Udrea,condamnata…