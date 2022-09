Este panică maximă la Moscova! Decizia luată chiar acum de oficialii din Rusia Autoritațile din Ucraina au anunțat ca reprezentanții ruși din regiunea peninsulei Crimeea, anexata de Rusia in anul 2014, au inceput sa-și evacueaza de urgenta familiile din regiune si din sudul Ucrainei. Potrivit unui raport publicat marti de Directia principala de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), reprezentantii autoritatilor ruse din administratia regiunii Crimeea isi evacueaza de urgenta familiile din regiune si din sudul Ucrainei, informeaza agenția de presa EFE. Peninsula ucraineana a fost anexata de Rusia in anul 2014. „Actiunile incununate de succes ale aparatorilor… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

