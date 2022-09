Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, s-au desparțit recent, insa pilotul de raliuri iși dorește sa se impace cu ea, insa aceasta i-a interzis pilotului sa mai posteze despre ea și susține ca nu s-ar impaca cu el. Daniel Onoriu a marturisit pe rețelele de socializare ca vrea sa iși refaca viața și sa…

- Anunțul divorțului lui Daniel Onoriu de soția sa, Isabela, dupa ce aceasta a fost alaturi de el zi și noapte cat a fost in spital, a fost o surpriza pentru toata lumea. Soția sa a venit cu declarații.

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, au decis sa mearga pe drumuri separate, iar pilotul de raliuri a facut anunțul pe rețelele de socializare. Daniel Onoriu marturisea ca ar vrea sa mearga in Grecia alaturi de o alta domnișoara, insa se pare ca pilotul de raliuri s-a razgandit intre timp și susține…

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, au decis sa mearga pe drumuri separate, iar anunțul a fost facut de pilotul de raliuri pe rețelele de socializare. Dupa desparțire ,Daniel Onoriu a fost cel care a dezvaluit ce planuri are de viitor, dar și lucrurile la care ar vrea sa renunțe in urmatoarea perioada.

- Daniel Onoriu a anunțat din nou ca divorțeaza de soția sa, Isabela. Pilotul de raliuri mai anunțase o data desparțirea, insa ulterior a negat. De data aceasta, Daniel Onoriu susține ca el este cel care a fost parasit. Timp de doua luni, dupa o operație de micșorare a stomacului facuta in Turcia, Daniel…

- In urma cu aproximativ o saptamana, Daniel Onoriu a luat prin surprindere pe toata lumea atunci cand a anunțat ca a decis sa divorțeze. Ulterior, a anunțat ca totul a fost o strategie și ca o iubește nebunește pe soția sa, insa acum se pare ca s-a razgandit din nou, deoarece a anunțat ca a fost parasit.

- Daniel Onoriu și soția lui au fost invitați astazi la Xtra Night Show, acolo unde Isabela, partenera sa de viața, a povestit despre momentele grele prin care a trecut atunci cand a fost la un pas de a-și pierde soțul. Pilotul de curse a stat 55 de zile in coma și medicii nu ii dadeau șanse de supraviețuire.

- Daniel Onoriu a traversat o perioada crunta in urma cu mai mult timp, iar cea care i-a fost alaturi in cele 55 de zile, in care a stat in coma, a fost nimeni alta decat soția lui, Isabela. Ei bine, l-a susținut și s-a rugat la Dumnezeu sa fie bine și minunea s-a intamplat, insa abia azi s-a aflat cum…