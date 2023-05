Este oficial: Rusia mută arme nucleare tactice în Belarus Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters. Moscova va pastra controlul asupra armelor și asupra oricaror decizii privind utilizarea acestora, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de acesta. Rusia […] The post Este oficial: Rusia muta arme nucleare tactice in Belarus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

