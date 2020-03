Este Oficial! RAR nu prelungeste valabilitatea ITP-ului! Daca a expirta nu mai mergi cu masina

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat in sedinta de Guvern de joi ca propune prelungirea voucherelor de vacanta din mai 2020 pana in mai 2021. Ministrul a explicat ca se spera, astfel, ca cei care au vouchere de vacanta, sa le foloseasca dupa ce va trece perioada de criza legata de epidemia…

- Valabilitatea rovinietei nu se prelungeste automat in perioada starii de urgenta, atrage atentia Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public și intrebarile primite in aceasta perioada cu privire la menținerea valabilitații…

- Valabilitatea rovinietei nu se prelungeste automat in perioada starii de urgenta Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public si intrebarile primite in aceasta perioada cu privire la mentinerea valabilitatii rovinietelor care expira in perioada starii de urgenta, CNAIR informeaza utilizatorii…

- Valabilitatea documentelor care expira in starea de urgența, precum permisele de conducere sau autorizațiile de circulație provizorie, se prelungește, anunța Direcția Regim Permise de Conducere și...

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența care va prelungi pana la finalul anului sau cu 12 luni valabilitatea tichetelor de vacanța care expira in urmatoarele luni, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu. Delarațiile ministrului: Lucram la un proiect de Ordonanta de Urgenta in asa fel incat…

- Turismul internațional este in colaps. Avionele sunt ținute la sol și mii de turiști și-au anulat vacanțele din cauza pandemiei. Nici turismul intern nu sta mai bine. Hotelurile sunt inchise, iar patronii nu știu cand și-ar putea relua activitatea.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava anunța ca, in conformitate cu Decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei (ap. IV. la Capitolul IV - Domeniul muncii și protecției sociale, Art. 39), Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad ...

- ISTORIA autostrazii Bucuresti-Constanta: -1983. Începe constructia autostrazii. -1987. Sunt inaugurati primii 18 kilometri, pe segmentul Fetesti-Cernavoda. La inaugurare este prezent Nicolae Ceausescu. Acest tronson include un sistem complex de poduri…