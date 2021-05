Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat masurile de relaxare a restricțiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata. Se elimina restricțiile privitoare la purtarea maștii in spații deschise neaglomerate, urmand ca restricția sa fie aplicata in continuare in spații publice, piețe, targuri, talciocuri, stații pentru…

- ”Dupa un an de zile, am ajuns și in acest moment. Foarte multa lume spune ca sunt optimist cand am spus ca incepem revenirea la normalitate la 1 iunie. O facem mai devreme. Starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei incepand cu 13 mai. Din 15 mai, se elimina restricțiile privitoare la portul…

- "Astazi vom avea o ședința de Guvern (...). Se au in vedere mai multe relaxari (...) eliminare restricții pe timp de noapte, cele pentru magazine, port masca. Pe rand le vom lua pe toate. Astazi vom decide pentru 15 mai. Apoi vor urma pentru iunie. Am luat aceste masuri mai repede pentru a le arata…

- Guvernul ridica, astazi, o parte din restrictiile din pandemia de Covid-19: masca pe strada si lockdown-ul de noapte Vineri va avea loc sedinta Executivului, in care urmeaza sa fie aprobate masurile de relaxare a restrictiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata, spune premierul Florin Citu.…

- Sezonul estival se va deschide in doua etape cu diverse masuri de relaxare, respectiv de la 1 iunie și de la 1 august, a declarat premierul Florin Cițu, la Constanța. Premierul a anunțat ca de la 1 iunie nu va mai fi obligatorie masca pe plaja. „Cred ca pentru 1 iunie putem sa vorbim deja de eliminarea…

- Momentul așteptat de toții romanii se apropie cu pași repezi, astfel ca noile informații oferite de Florin Cițu ne face sa ne simțim mai aproape de momentul in care vom putea sa ne plimbam liberi și fara masca pe plajele de pe litoral. In urma ședinței de astazi cu reprezentanții HoReCa, Florin Cițu…

- Intrebat ce masuri de relaxare ar putea fi introduse de la 1 iunie, premierul Florin Cițu a vorbit despre renuntarea la masca pe plaja sau in drumetii, dar si despre functionarea la capacitate maxima a restaurantelor și hotelurilor, in cazul persoanelor vaccinate. De asemenea, pentru persoanele vaccinate…