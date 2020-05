Stiri pe aceeasi tema

- Prima divizie a campionatului de fotbal al Spaniei, La Liga, va fi reluata pe 8 iunie, cand majoritatea provinciilor spaniole vor fi in ultima etapa a restrictiilor impuse in conditiile pandemiei de coronavirus, a anuntat sambata premierul Pedro Sanchez, potrivit EFE. "In saptamana care incepe pe 8…

- Fundasul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a apreciat ca reluarea meciurilor din campionatul Spaniei ar fi benefica pentru economia spaniola, dar si pentru moralul compatriotilor sai."Tara are nevoie de fotbal ca motor economic, dar mai ales ca modalitate de divertisment. Va fi un lucru bun…

- La Liga. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat ca sportivii profesioniști din țara se vor putea intoarce la antrenamente pe 4 mai. Masura, care presupune ca sportivii sa se antreneze individual, face parte din Fazei 0 a planului guvernanților de a readuce normalitatea in țara. „Sportivii…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte marti un plan pentru renuntarea treptata la restrictii, dupa sase saptamani in care autoritatile de la Madrid au impus unele din cele mai severe masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Planul a fost elaborat…

- Ministrul spaniol al Culturii si Sporturilor, Jose Manuel Rodriguez Uribes, a avertizat ca reluarea sportului de competitie si in special a campionatului de fotbal al Spaniei vor fi decise de omologul sau de la Sanatate, informeaza AFP, citata de Agerpres."Totul va depinde de Ministerul Sanatatii.…

- Presedintele ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, este conștient ca lucrurile nu sunt deloc bune in privința pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea a declarat ca este sigur ca Spania va duce campionatul la bun sfarșit. „Sunt convins ca vom incheia sezonul“, a declarat Tebas pentru postul de radio…