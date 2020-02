Stiri pe aceeasi tema

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…

- DSP Timiș susține despre tanarul de 25 de ani din Reșița care a ingrijit in Germania patru persoane confirmate cu coronavirus ca nu are gripa. Analizele pentru coronavirus sunt așteptate din București, potrivit Mediafax.Cei de la DSP Timiș spun ca au fost anunțați miercuri dimineața de catre…

