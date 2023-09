Este oficial! NU au fost drone, azi-noapte, în Brăila și Galați Inspectorul sef al ISU Braila, Ion Cristian, a declarat, ca sambata, incepand cu ora 12, au fost sistate cautarile pentru așa-zisele „obiecte cazute din cer”, semnalate azi noapte. autarile au fost efectuate pe o zona de aproximativ 10 km patrati, iar in urma acestora nu a fost identificat niciun obiect zburator cazut in zona. „Asta noapte, in jurul orei zero si 15 minute, in dispeceratele inspectoratelor pentru situatii de urgenta ale judetelor Braila si Galati, s-a primit o informatie de patrundere in spatiul national aerian, o patrundere neautorizata. In urma acestei informatii, atat la nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

