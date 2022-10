Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a fost intrebat, vineri, la Praga, ce solutii ar mai putea exista in afara de decuplarea pietei energiei de cea a gazului, in conditiile in care presedintele Comisiei Europene a vorbit si despre plafonarea pretului gazelor si daca aceasta solutie ar avea suport in randul liderilor europeni.…

- Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gazele naturale pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, a declarat miercuri, in Parlamentul European, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. „Introducerea unei plafonari generale…

- Potrivit lui Kadri Simson, urmatoarea "mutare" a Comisiei Europene va fi ghidata de rezultatul reuniunii de vineri, Executivul comunitar analizeazand mai multe optiuni pentru a tine sub control pretul gazelor naturale, care a explodat ca urmare a diminuarii livrarilor din Rusia."O varianta posibila…

- Bancile din Uniunea Europeana vor avea nevoie, in mod colectiv, de inca 1,2 miliarde de euro pentru a indeplini integral, pana in 2028, noile standarde globale mai stricte privind capitalul bancilor, cunoscute sub denumirea Basel III, a anuntat vineri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters.…

- Decizia de a respinge plafonarea a fost luata vineri, insa, miniștrii energiei au cerut Bruxelles-ului sa elaboreze propuneri, in cateva zile, pentru a limita veniturile producatorilor de energie regenerabila si pentru a ajuta companiile de energie sa ramana pe linia de plutire, transmite Reuters .…

- In Uniunea Europeana (UE) exista doua propuneri privind modul de stabilire a prețurilor maxime la energie, pe care miniștrii Energiei din blocul comunitar le vor discuta vineri, a declarat marți ministrul ceh al Industriei, Jozef Sikela, potrivit agenției de presa CTK, citata de Reuters. Sikela a declarat…

- Comisia Europeana analizeaza opțiuni de plafonare a prețurilor la energie și de reducere a cererii de electricitate, ca parte a viitoarelor sale propuneri de combatere a creșterii prețurilor la energie, a declarat joi un inalt oficial al Comisiei Europene, conform Reuters. Fii la curent cu…

- Preturile energiei in Europa au scazut marti, in urma indiciilor ca regiunea accelereaza eforturile de a atenua o criza care ameninta sa provoace recesiune, transmite Bloomberg. In Germania, contractele futures de energie pentru anul viitor au scazut cu 26%, in timp ce in Tarile de Jos pretul gazelor…