- Prima schimbare in judetul Timis, dupa instalarea Guvenului Orban, s-a produs la Spitalul Judetean. Asa cum deBanat a anuntat de dimineata, liberalul Raul Patrascu l-a inlocuit in functia de manager pe PSD-istul Marius Craina. The post E oficial. Raul Patrascu este noul manager al Spitalului Judetean…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului, cu cat ar putea crește salariul minim anul viitor. Prim-ministrul precizeaza și ce are in vedere atunci cand va propune creșterea salariului minim.

- Lara Fabian a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a reprogramat spectacolul de la Craiova pe data de 2 februarie 2020. In urma acestei postari reprezentantii Operei Romane din Craiova sustin ca nu pot confirma anuntul facut de cantareata, deoarece nu au primit niciun raspuns oficial din partea reprezentantului…

- Etnicii din comuna Grajduri și județul Iași se bazeaza, mai nou, pe afacerile on-line. Promoveaza anunțurile și agața clienți. Un botoșanean a pierdut 15.000 lei dintr-un foc. A vrut sa-și faca o magazie in curtea proprietații. Anunțul l-a gasit pe Facebook.

- Antrenorul Igor Tudor a fost demis de la conducerea tehnica a echipei Udinese, a anuntat gruparea italiana pe site-ul oficial, potrivit news.ro.Tudor, in varsta de 41 de ani, antrena Udinese din luna aprilie. Citește și: E oficial! Vor fi dați afara pe capete! Anunțul care ii ingrozește…

- Adrian Mititelu, finanțatorul FC U Craiova, a anunțat ca echipa din Liga 3 va evolua pe noua arena din Targu Jiu. „Vom juca pe noul stadion din Tg. Jiu. Incepand cu meciul urmator vom juca in capitala Gorjului”, a fost anunțul facut azi de Adrian Mititelu pe Facebook. ...

- SUA au inasprit vineri regimul de sanctiuni impus Cubei, tintind sectorul vital al turismului, prin restrangerea posibilitatii companiilor cubaneze de a inchiria avioane americane, informeaza AFP. Departamentul american al Comertului a anuntat ca va revoca licentele companiilor americane care…

- Darren Cahill va fi din nou antrenorul Simonei Halep incepand din sezonul viitor. Anunțul a fost facut de Halep pe contul oficial de Facebook. "Salutare, am vești interesante pentru voi. Dupa un an de zile...